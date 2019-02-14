، حفل ودرع وتبرع.. "صب واي" تواصل التزامها المجتمعي بين "سار" و"إطعام" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اجتماع "شامل" السنوي التاسع بالوكلاء يتفاعل مع إنجازات ورعاية "محمد بن نواف"

تحت رعاية الأمير محمد بن نواف بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، عضو مجلس إدارة ومستشار الشؤون الاستراتيجية لشركة شامل للأطعمة (الوكيل الرئيسي لمطاعم "صب واي" في السعودية)، وبحضور عضو مجلس الإدارة تميم جبر، وبعض الأعضاء البارزين من مكتب "صب واي" الإقليمي، وكل الوكلاء الفرعيين لمطاعم "صب واي" بالسعودية، عقدت شركة "شامل" للأطعمة، الاجتماع السنوي التاسع لوكلاء مطاعم "صب واي" بالسعودية، في فندق موفنبيك بالرياض؛ احتفالاً بإنجازات مطاعم "صب واي" البارزة لهذا العام.

أقيم الحفل تحت شعار "ملتزمون بمسؤولياتنا، رغم التحديات"؛ حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة "شامل" للأطعمة محسن أديب، في كلمته التي ألقاها بالحفل، إلى التحديات والصعوبات سواءً كانت الاجتماعية أو الاقتصادية التي ظهرت في السوق السعودي في الآونة الأخيرة، وتسببت في تشكل بعض التداعيات المستمرة حتى اليوم.

وأضاف أيضاً ضرورة الأخذ بعين الاعتبار والانتباه، المنافسة الشرسة التي زادت مؤخراً بين الشركات المحلية والعالمية؛ موضحاً كيفية تأثير هذه التغييرات وانعكاسها على ارتفاع تكاليف خدمات تشغيل مطاعم الأكلات السريعة والقطاعات الأخرى.

وأكد "أديب" أنه رغم التحديات فإن "صب واي" السعودية حالياً تمتلك أكثر من 161 فرعاً في كافة مناطق المملكة، بالإضافة إلى أن هذه السلسة تعتبر عنواناً لأنجح نظام منح امتياز "فرانشايز" في السعودية؛ مؤكداً التزام "صب واي" بمسؤولياتها تجاه كل من زبائنها، و"صب واي" العالمية، والوكلاء الفرعيين، والشركاء، وتجاه المجتمع أيضاً.

وبيّن: "وجزء من هذا الالتزام يتمثل وينعكس في خطة تطوير الفروع للوصول إلى 200 فرع بحلول عام 2020، وأيضاً في تطوير وتحسين قائمة الطعام؛ منوهاً بضرورة الالتزام بالحفاظ على الأداء المتميز لمطاعم "صب واي" بالسعودية والتي استطاعت أن تتبوأ المركز الأول من حيث الأداء بالنسبة لمتوسط المبيعات وعدد الساندويتشات المباعة لكل فرع في المنطقة الجفرافية التابعة لها، والتي تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وباكستان وتركيا والهند، وكذلك استطاعت الاحتفاظ بمركزها المتقدم عالمياً من حيث الأداء ضمن أفضل أربع دول من بين أكثر من 110 دولة يتواجد فيها مطاعم "صب واي" في كافة أنحاء العالم.

وتأكيداً على استمرار التزام مطاعم "صب واي" بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية؛ فقد تم عرض فيلم خاص في الحفل يمثل حدثاً هاماً قامت به مطاعم "صب واي" هذا العام في يوم 17 يناير من الشهر الماضي، تكريماً للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" على مجهودها الجبار والمميز، ببناء وتشغيل شبكة الخطوط الحديدية على أحدث طراز في المملكة، بالإضافة إلى إنجاز وإطلاق مشروع الحرمين العام الماضي.

وخلال هذا الحفل الخاص تم بناء خريطة ضخمة لكل الخطوط الحديدية لشركة "سار" في السعودية، والتي يبلغ مجموعها حوالى (5) آلاف كيلومتر، والتي تشمل خط الشمال وخط الشرق، بالإضافة إلى خط الحرمين الشريفين، وتمثيل هذه الخطوط الحديدية بساندويتشات "صب واي" العملاقة.

وفي نهاية هذا الاحتفال قامت الجمعية الخيرية للطعام "إطعام" باستلام كل الساندويتشات التي استُخدمت في هذا الحفل، والذي كان عددها يقارب (600) وجبة تم تجهيزها داخل عبوات خاصة وتسليمها إلى المحتاجين والفقراء.

وفي نهاية الحفل السنوي لوكلاء مطاعم "صب واي" بالسعودية، قام الأمير محمد بن نواف بن عبدالله آل سعود -عضو مجلس إدارة شركة "شامل" للأطعمة- بالنيابة عن كافة مطاعم "صب واي" بالسعودية، بتسليم درع خاص لممثل شركة "سار" ومدير إعلامها سعدون الثبيتي، وتم بعدها تسليم شيك بمبلغ قدره (75) ألف ريال سعودي، كتبرع من قِبَل مجموعة مطاعم "صب واي"، لممثل الجمعية الخيرية للطعام بالرياض "إطعام" عادل عبدالعزيز القريشي عضو مجلس إدارة جمعية إطعام؛ وذلك دعماً لأعمال الجمعية وشكرها على مهمتها بحفظ نعمة "الطعام" من الهدر.

وتمحور الختام حول الاستمرار في رحلة "الالتزام بالمسؤولية" وتسليط الضوء على العمل كفريق بجهود لا محدودة؛ لتحسين وتميز العلامة التجارية لـ"صب واي" كعلامة تجارية رائدة في قطاع مطاعم الوجبات السريعة بالمملكة والاستمرار في احتفاظها بمركزها المتقدم من حيث الأداء؛ سواء في الإقليم التابعة له، أو مقارنة بباقي مطاعم "صب واي" المتواجدة بكافة أنحاء العالم، والتي يزيد عددها على 44 ألف فرع متواجدة في ست قارات مختلفة.