، "معهد الإدارة" يناقش آليات "تطوير قيادات المستقبل".. الأربعاء القادم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور خبير دولي ومشاركة مسؤولي الجهات الحكومية والجامعات

يعقد معهد الإدارة العامة اجتماعَ طاولة مستديرة بعنوان "تطوير قيادات المستقبل" يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل 15/ 6/ 1440هـ الموافق 20/ 2/ 2019م، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين في الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات، ومن القطاعات العسكرية.

وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، أن هذا الاجتماع يسلط الضوء على "تطوير قيادات المستقبل"، ومدى أهميته، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع استعراض أهم وأحدث المفاهيم، في مجالات تطوير قائد المستقبل، والتعرف على أساليب وأدوات تسهم في بناء هذا النوع من القيادات.

وأشار "القحطاني" إلى أن المجتمعين سيناقشون جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالدور التوجيهي المهم للقائد في الحياة العملية وفي مجتمع قيادته؛ لا سيما في تمكين قيادات المستقبل. وكذلك التعرف على أهمية الجدارات الفريدة لقيادات المستقبل، ودورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتحديات التي تواجه القيادات وكيفية التعامل معها.

وقال الدكتور مشبب القحطاني: "إن مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية بالمعهد؛ كان قد وجّه الدعوة لكبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية من نواب وزراء ومديري الجامعات، ورؤساء الأجهزة والهيئات الحكومية ومحافظيها، ومن في مستواهم في القطاعات العسكرية، لحضور الاجتماع والمشاركة في فعالياته وإثراء جلساته"؛ مشيراً إلى حرص المعهد على اختيار خبير دولي متخصص لإدارة اجتماع من هذا النوع؛ لذا وقع الاختيار على المدرب التنفيذي والمستشار في مجالي القيادة والتوجيه القيادي، الدكتور مارشال جولد سميث، ويعمل أيضاً ضمن أعضاء هيئة التدريس التنفيذي في "Dartmouth’s Tuck School of Business"، ويصنف ضمن مجموعة مختارة من المستشارين التنفيذيين الذين عملوا مع (150) من كبار المديرين التنفيذيين وفرقهم الإدارية.