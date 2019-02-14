، "الصمعاني" يوجّه بسرعة إنفاذ التوجيه الملكي بإطلاق سراح "معسري الرياض" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا المحكمة المختصة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية

ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية في منطقة الرياض.

ووجه "الصمعاني" المحكمة المختصة في المنطقة بسرعة إنفاذ مقتضى التوجيه الكريم، واستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية.

يُذكر أنه وبمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عدداً من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، وجَّه -أيده الله- أمس بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.