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ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية في منطقة الرياض.
ووجه "الصمعاني" المحكمة المختصة في المنطقة بسرعة إنفاذ مقتضى التوجيه الكريم، واستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية.
يُذكر أنه وبمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عدداً من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، وجَّه -أيده الله- أمس بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
"الصمعاني" يوجّه بسرعة إنفاذ التوجيه الملكي بإطلاق سراح "معسري الرياض"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-14
ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية في منطقة الرياض.
ووجه "الصمعاني" المحكمة المختصة في المنطقة بسرعة إنفاذ مقتضى التوجيه الكريم، واستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية.
يُذكر أنه وبمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عدداً من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، وجَّه -أيده الله- أمس بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
10:26 AM
دعا المحكمة المختصة بالمنطقة لاستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية
ثمّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين في قضايا حقوقية في منطقة الرياض.
ووجه "الصمعاني" المحكمة المختصة في المنطقة بسرعة إنفاذ مقتضى التوجيه الكريم، واستكمال الإجراءات بالشراكة مع الجهات المعنية.
يُذكر أنه وبمناسبة تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عدداً من المشاريع التنموية في منطقة الرياض، وجَّه -أيده الله- أمس بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية، وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
، "الصمعاني" يوجّه بسرعة إنفاذ التوجيه الملكي بإطلاق سراح "معسري الرياض" ،
المصدر : الخليج 365
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