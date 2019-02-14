، المحترفون والتعليم.. "آل الشيخ": "المولد" مرَّ بدوري المدارس وأتوقع مثل "الثنيان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفى شح المواهب وقال لـ"الخليج 365": التعليم صناعة المستقبل بالهندسة والرياضة والاجتماع

شدد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على أن التعليم هو صناعة المستقبل، سواء كان ذلك في الهندسة أو في الرياضة أو في الاجتماع أو في أي مجال من المجالات.

وقال "آل الشيخ" في ردّه لـ"الخليج 365" عن مغزى اختيار شعار دوري المدارس "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل": "دون شك هذا شعار جميل؛ لأن أبناءنا هم المستقبل لهذا الوطن، والتعليم هو صناعة المستقبل سواء كان في الهندسة أو في الرياضة أو في الاجتماع أو في أي مجال من المجالات".

من جهة أخرى، نفى وزير التعليم في تصريح لبرنامج "صدى الملاعب" على قناة "mbc" وجود شح للمواهب في الملاعب السعودية.

وقال: "المواهب موجودة وكثيرة، ولكن ربما حدث انقطاع وتقصير في وسائل ومجالات الرعاية والتنمية والتطوير للوصول بتلك المواهب إلى النضج والاكتمال".

وأضاف: "أعتقد إذا قامت المدارس بدورها فهي المحضن الأساسي للمواهب لمختلف المجالات الرياضية في السعودية، ودون شك وجود مثل أندية الحي ووجود مدربين من المعلمين سيسهم في عودة هذه المواهب إلى التألق والبروز وتغذية المنتخبات السعودية".

ولفت "آل الشيخ" إلى أن علاقة وزارة التعليم بدوري المحترفين علاقة قوية وقديمة، وظهر العديد من لاعبي الدوري السعودي من دوري المدارس، وقال في هذا الصدد: "أتذكر مباراة حضرتها في ختام دوري المدارس قبل 6 سنوات، وكان الكابتن فهد المولد أحد المشاركين فيها، وهو الآن نجم من نجوم المنتخب".

وحول آلية استقطاب المواهب الكروية من المدارس للأندية، أشار وزير التعليم إلى أن الآلية المعروفة هي عن طريق الكشافة الذين يبحثون عن اللاعبين المتميزين ويقومون برعايتهم، ويحضرون في مثل هذه المسابقات ويشاهدون المواهب الموجودة ويهتمون بهم.

وأكد "آل الشيخ" أن المعلمين هم الأساس في عملية تنمية ورعاية المواهب والاهتمام بها، مشيراً إلى أن هذا هو دورهم الأساسي لإعطائهم الطلاب النصائح والتمارين الكافية مع السلوكيات الحميدة التي تعزز لديهم التنافسية الشريفة والتعاون فيما بينهم كفريق واحد.

وعن توقعه باكتشاف وإبراز مواهب كروية من خلال دوري المدارس قال: "أتوقع إن شاء الله الكثير من المواهب مثل يوسف الثنيان ومثل ماجد عبدالله وغيرهما من اللاعبين، وهم موجودون في ملاعبنا".

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد دشنا دوري المدارس مساء أمس الأربعاء في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، والذي حمل شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل".

وسيقام دوري المدارس على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة على 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، بإشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين، وسيتضمن الدوري برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية منه.

فيما تقام المرحلة التمهيدية في المحافظات والمناطق الـ47، ثم تقام التصفيات على مستوى المناطق التي ستختتم بتتويج بطل المنطقة للمرحلة المتوسطة، وبطل للمنطقة من المرحلة الثانوية من المناطق الإدارية الـ16، فيما ستكون المرحلة النهائية بطولة مجمعة لأبطال المناطق في إحدى المدن للتتويج على مستوى المملكة.