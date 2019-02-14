، فيديو العقاب الفوري.. سقى الثور خمراً فقتله دهساً ،

محمد بن مسعود - الدمام - خرج الحيوان الضخم عن السيطرة

تلقى رجلٌ عقوبةً "قاتلةً" من الثور الذي يملكه، بعد أن سقاه مشروباً كحولياً وأطلقه داخل حلبة لمصارعة الثيران جنوب غربي الصين، بمناسبة الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن قرويين في مقاطعة جويتشو، أقاموا احتفالاً، بمناسبة السنة القمرية الجديدة، تَضَمّن إعداد حلبة لمصارعة الثيران، وحينها أحضر رجل ثوره ليواجه خصماً آخر، وقبل أن يصعد به إلى الحلبة سقاه مشروباً كحولياً.

ودخل الثور السكير في حالة هياج، وانقض على صاحبه ودهسه فأسقطه أرضاً أمام المتفرجين المرعوبين؛ وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الصينية.. وتوفي الرجل في وقت لاحق بالمستشفى متأثراً بجروحه.

وأظهرت لقطات الفيديو الثورَ وهو يهاجم مالكه؛ بمجرد أن اقتاده إلى الحلبة، وتركه مصاباً على الأرض، ثم أخذ الحيوان الضخم يركض في أركان الحلبة، وبدا أنه خرج عن السيطرة؛ فانقض بقرونه على ثور آخر.

وانتابت المتفرجون حالة من الرعب فأخذوا يهرعون بعيداً عن الحلبة.

ونقلت "الديلي ميل" عن أحد الشهود قوله إن "مالك الثور سقاه القليل من مشروب كحولي قبل الدخول إلى الحلبة. وبعد ذلك ثَمِل الثور، وربما ظن أن مالكه هو منافسه في الحلبة، فانقض عليه".