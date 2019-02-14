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احتفت جمعية تحفيظ القرآن الخيرية بمحافظة الأفلاج، مساء أمس، بسيدة في العقد السادس من عمرها، اختتمت حفظ القرآن كاملاً بعد 22 عاماً من الإصرار والعزم.
وكانت دار عائشة بليلى، التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، قد احتفلت مساء أمس الأربعاء، بالسيدة "أم عبدالله"، بعد حفظها القرآن كاملاً، وإصرارها على حفظه طيلة 22 عاماً، وشهد الاحتفال بهذه المناسبة حضورَ بناتها وحفيداتها ومشرفات بالقسم النسائي.
من جهتها، عبّرت "أم عبدالله" عن مشاعر الفرح والسرور بالاحتفال بهذه المناسبة؛ لترجمة 22 عاماً من الجد والكفاح بإتمام حفظ كتاب الله.
بعد 22 عاماً من الإصرار.. "تحفيظ الأفلاج" تحتفي بـ"ستينية" ختمت القرآنمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-02-14
احتفت جمعية تحفيظ القرآن الخيرية بمحافظة الأفلاج، مساء أمس، بسيدة في العقد السادس من عمرها، اختتمت حفظ القرآن كاملاً بعد 22 عاماً من الإصرار والعزم.
وكانت دار عائشة بليلى، التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، قد احتفلت مساء أمس الأربعاء، بالسيدة "أم عبدالله"، بعد حفظها القرآن كاملاً، وإصرارها على حفظه طيلة 22 عاماً، وشهد الاحتفال بهذه المناسبة حضورَ بناتها وحفيداتها ومشرفات بالقسم النسائي.
من جهتها، عبّرت "أم عبدالله" عن مشاعر الفرح والسرور بالاحتفال بهذه المناسبة؛ لترجمة 22 عاماً من الجد والكفاح بإتمام حفظ كتاب الله.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
09:37 AM
حفل نظّمته تحفيظ المحافظة عبّرت فيه "أم عبدالله" عن مشاعر فرحتها بهذه المناسبة
احتفت جمعية تحفيظ القرآن الخيرية بمحافظة الأفلاج، مساء أمس، بسيدة في العقد السادس من عمرها، اختتمت حفظ القرآن كاملاً بعد 22 عاماً من الإصرار والعزم.
وكانت دار عائشة بليلى، التابعة لجمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج، قد احتفلت مساء أمس الأربعاء، بالسيدة "أم عبدالله"، بعد حفظها القرآن كاملاً، وإصرارها على حفظه طيلة 22 عاماً، وشهد الاحتفال بهذه المناسبة حضورَ بناتها وحفيداتها ومشرفات بالقسم النسائي.
من جهتها، عبّرت "أم عبدالله" عن مشاعر الفرح والسرور بالاحتفال بهذه المناسبة؛ لترجمة 22 عاماً من الجد والكفاح بإتمام حفظ كتاب الله.
، بعد 22 عاماً من الإصرار.. "تحفيظ الأفلاج" تحتفي بـ"ستينية" ختمت القرآن ،
المصدر : الخليج 365
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