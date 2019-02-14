، منحة سعودية بـ200 ألف دولار لتدريب السوريات في لبنان والأردن ،

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قدّمت المملكة العربية السعودية، منحةً مالية بمبلغ 200 ألف دولار، لتدريب وتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية التي وقّعها الصندوق السعودي للتنمية مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" على هامش الاجتماع الـ19 لمجلس أمناء المركز المنعقد بالعاصمة التونسية أمس.
وتَضَمّنت الاتفاقية التي وقّعها كل من المستشار في الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" المهندس يوسف البسام ومديرة مركز "كوثر" الدكتورة سكينة بوراوي، تدريبَ وتأهيل اللاجئات السوريات، وتعزيز قدراتهن وتمكينهن من إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية تحسّن من ظروفهن المعيشية.
وكان مجلس أمناء مركز "كوثر" الذي انعقد بمشاركة ممثلي المنظمات الأعضاء والشريكة والداعمة للمركز، وبحضور وزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن التونسية "نزيهة العبيدي"، والأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية "هيفاء أبو غزالة"، قد ناقش عدة موضوعات من بينها استعراض التقريرين الإداري والمالي للعام الماضي وأبرز نشاطات العام الحالي.
منحة سعودية بـ200 ألف دولار لتدريب السوريات في لبنان والأردنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-14
قدّمت المملكة العربية السعودية، منحةً مالية بمبلغ 200 ألف دولار، لتدريب وتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية التي وقّعها الصندوق السعودي للتنمية مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" على هامش الاجتماع الـ19 لمجلس أمناء المركز المنعقد بالعاصمة التونسية أمس.
وتَضَمّنت الاتفاقية التي وقّعها كل من المستشار في الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" المهندس يوسف البسام ومديرة مركز "كوثر" الدكتورة سكينة بوراوي، تدريبَ وتأهيل اللاجئات السوريات، وتعزيز قدراتهن وتمكينهن من إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية تحسّن من ظروفهن المعيشية.
وكان مجلس أمناء مركز "كوثر" الذي انعقد بمشاركة ممثلي المنظمات الأعضاء والشريكة والداعمة للمركز، وبحضور وزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن التونسية "نزيهة العبيدي"، والأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية "هيفاء أبو غزالة"، قد ناقش عدة موضوعات من بينها استعراض التقريرين الإداري والمالي للعام الماضي وأبرز نشاطات العام الحالي.
14 فبراير 2019 - 9 جمادى الآخر 1440
09:33 AM
لتعزيز قدراتهن وتمكينهن من إنشاء مشاريع تُحسّن من ظروفهن المعيشية
قدّمت المملكة العربية السعودية، منحةً مالية بمبلغ 200 ألف دولار، لتدريب وتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية التي وقّعها الصندوق السعودي للتنمية مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" على هامش الاجتماع الـ19 لمجلس أمناء المركز المنعقد بالعاصمة التونسية أمس.
وتَضَمّنت الاتفاقية التي وقّعها كل من المستشار في الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" المهندس يوسف البسام ومديرة مركز "كوثر" الدكتورة سكينة بوراوي، تدريبَ وتأهيل اللاجئات السوريات، وتعزيز قدراتهن وتمكينهن من إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية تحسّن من ظروفهن المعيشية.
وكان مجلس أمناء مركز "كوثر" الذي انعقد بمشاركة ممثلي المنظمات الأعضاء والشريكة والداعمة للمركز، وبحضور وزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن التونسية "نزيهة العبيدي"، والأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية "هيفاء أبو غزالة"، قد ناقش عدة موضوعات من بينها استعراض التقريرين الإداري والمالي للعام الماضي وأبرز نشاطات العام الحالي.
، منحة سعودية بـ200 ألف دولار لتدريب السوريات في لبنان والأردن ،
المصدر : الخليج 365
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