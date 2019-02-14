، "جامعة المجمعة" توقّع اتفاقية تعاون مع "هيئة الخبراء" لدعم حلول التقنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقّع مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، اتفاقية تعاون مع هيئة الخبراء لخدمات توفير حلول التقنية، ومثّل الهيئة رئيسُ هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد بن سليمان العجاجي.

تم توقيع الاتفاقية بمقر الهيئة بقصر اليمامة، بحضور المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، وعدد من مسؤولي الهيئة والجامعة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مستوى خدمات تقنية المعلومات داخل الهيئة.

واستُهل الحفل بكلمة ألقاها رئيس الهيئة محمد بن سليمان العجاجي، رحّب فيها بمدير الجامعة، وبالمدير العام لبرنامج "يسر"، والوفد المرافق لهما.

وأكد في كلمته على أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من اهتمام هيئة الخبراء بالدور الهام لتقنية المعلومات، في الارتقاء بالأداء الإداري والتحول الرقمي للتعاملات الحكومية، وسعياً منها في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

وأشار "العجاجي" إلى أن الاتفاقية تُعد استكمالاً بارزاً لجسور الشراكة والتعاون التي بنتها الهيئة على مدار سنوات مع الجهات الحكومية كشريك أساسي في تطوير الأنظمة واللوائح، بما يخدم التطور المتسارع لدولتنا العظيمة.

وأشاد بالخبرات المتميزة التي تزخر بها جامعة المجمعة في مجال التقنية، وتَوَجه في ختام كلمته بوافر الشكر والتقدير إلى مدير الجامعة الدكتور خالد المقرن والوفد المرافق له، ومدير عام برنامج "يسر" المهندس علي العسيري، على دعمهم وجهودهم المتواصلة لتوقيع الاتفاقية، وتشريفهم لهذه المناسبة.

من جهته، أعرب مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، عن سعادته بالشراكة مع هيئة الخبراء، من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي ستتمكن خلالها الجامعة من تسخير كافة إمكانياتها من خبرات فنية وتقنية واستشارية لخدمة احتياجات الهيئة؛ بما يسهم في سير تعاملاتها وتحقيق رسالتها في ضوء رؤية المملكة (2030).