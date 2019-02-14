“الغذاء والدواء”: بخاخات الربو لا تسبّب الإدمان

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، صحة الإشاعات المنتشرة حول تسبُّب بخاخات الربو في إصابة مستخدميها من المرضى بالإدمان.

كما أكّدت “الغذاء والدواء” أن بخاخات الربو لا تسبب الإدمان وأن الأمر لا يعدو كونه إشاعة متداولة.