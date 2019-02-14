البلدية تكشف تفاصيل الإصدار الـ 3 للائحة الرسوم الجديدة.. تضم بنود جديدة وبأسعار مختلفة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ابتداء من أمس الأربعاء، تطبيق الإصدار الـ3 من لائحة الرسوم الجديدة للخدمات، إذ تستوفى الرسوم على أساس المتر المربع للبناء بما في ذلك الأدوار العلوية والقبو، وعلى أساس المتر الطولي للأسوار.

وذكرت “عكاظ”، أن اللائحة المعتمدة للتطبيق، تضم رسوم لإصدار رخصة محلات التشليح ورسوم لإصدار القرارات المساحية، كما أضيفت رسوم لإصدار رخصة عرض الأفلام في دور السينما، إضافة إلى احتساب رسم جمع النفايات التجارية على أساس الشرائح المساحية حسب نوع النشاط التجاري، وتم تغيير تصنيف أمانة حفر الباطن والبلديات التابعة لها من التصنيف الثالث إلى التصنيف الثاني.

وتضمنت رسوم الترخيص لجمع النفايات من محطات الوقود لسنة واحدة تتراوح بين 600 ريال للمستوى الأول و120 ريالا للمستوى الخامس، وللفنادق والشقق وما في حكمها من الفئة الأولى بين 300 للتصنيف الأول و60 ريالا للخامس، والفئة الثانية بين 240 و48 ريالا، والثالثة بين 180 و36 ريالا، والرابعة بين 120 و24 ريالا، والخامسة بين 60 و12 ريالا، فيما تحسب رسوم نفايات المتر المربع في المحلات التجارية في التصنيف الأول للشريحة الأولى بين 3.5 ريال للفئة الأولى و00.26 ريال للشريحة الخامسة.