52548 طفلًا في الحملة الوطنية المحدودة ضد شلل الأطفال بجدة بنهاية اليوم الرابع

بلغ عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم في محافظة جدة بنهاية اليوم الرابع 52548 طفلًا بنسبة 21.99%، وبذلك يصبح إجمال عدد الأطفال المطعّمين خلال الأربعة الأيام 233624 طفلًا بنسبة 97.76%، بينما إجمال المستهدفين في مدينة جدة هو 238980 طفلًا.

ودعا مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة ورئيس اللجنة التنفيذية لحملة شلل الأطفال الدكتور عبدالله بن جابر الصحفي، جميع المواطنين في حالة عدم تطعيم أطفالهم خلال أيام الحملة، التوجّه لأقرب مركز صحي بالحي ليتم تطعيمهم.

