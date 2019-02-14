"بر الهلالية" تُنظِّم اللقاء التنسيقي الثالث للجمعيات الخيرية والأهلية بالبكيرية

استضافت جمعية البر الخيرية بمركز الهلالية، مساء أمس الأربعاء، اللقاء السنوي الثالث لرؤساء ومديري وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية بمحافظة البكيرية، وحضر اللقاء رئيس المحكمة العامة بالبكيرية الشيخ فهد بن عبدالله الصغير، ورئيس مركز الهلالية الأستاذ عواد بن إبراهيم العواد، ورئيس مجلس الأمناء لمؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية المهندس علي بن محمد السويلم، وعددًا من المسؤولين بالمحافظة.

ويهدف اللقاء الذي يضمّ جمعية البر الخيرية بالبكيرية، وجمعية البر الخيرية بالهلالية، وجمعية الزواج والتنمية الأسرية بالبكيرية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالبكيرية، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "بنون"، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالبكيرية، ولجنة التنمية الأهلية بالهلالية، إيجاد التكامل بين الجمعيات الخيرية والأهلية غير الهادفة للربح لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وتذليل الصعوبات وتلافي الازدواجية والتعارض وإيجاد فرص استثمار شاملة وتنميتها لترسيخ المفاهيم المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

وفي بداية اللقاء، قال رئيس محكمة البكيرية الشيخ فهد الصغير، أن "الجمعيات الخيرية استمدّت مبادئها من ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التواصل والتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع، مبينًا أن الدولة -أعزها الله- تبذل بسخاء وتعطي بلا حدود لمساعدة الأسر المحتاجة لتوفير الحياة الكريمة لأفرادها". مشيدًا بإنجازات المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية والأهلية بالبكيرية.

وأضاف: "إننا جميعًا نسير على خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- المؤسس والداعم الأول للجمعيات الخيرية بالمملكة، والذي يحثنا دائمًا على عمل الخير والتوسع في دعم الجمعيات الخيرية لخدمة أبناء المجتمع"، داعيًا الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

بعد ذلك، تحدث رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية المهندس علي بن محمد السويلم، قائلًا: "إن ما تقوم به الجهات الخيرية في ميدان العمل الخيري والتطوعي من جهود يبعث لنا الطمأنينة في النفوس ويدخل المسرّة في قلوبنا جميعًا، فهذا اليوم نفيس عندنا، حيث جمع الأنفس الغالية والقادات الواعية الباذلة". بعدها تحدث عدد من رؤساء الجمعيات والحضور عن بعض المقترحات والآراء التي تخدم الجمعيات لتطوير مواردها المالية وأنشطتها.

وفي نهاية اللقاء، تم تكريم عدد من الجمعيات الخيرية والجهات الداعمة لأعمال المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية.

