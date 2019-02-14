السعودية اليوم / وكيل إمارة جازان للحقوق يفتتح معرض "واعي" بمدينة جيزان

جيزان 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسافتتح وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للحقوق علي بن حسين عقيل أمس، فعاليات معرض "واعي" الذي تنفذه جمعية التوعية بأضرار القات بالمنطقة " أمل" وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وتجول وكيل إمارة جازان للحقوق على أقسام المعرض الذي يحكي نشاطات الجمعية والأهداف التوعوية والإرشادية بمخاطر المخدرات وهي من ضمن البرامج والفعاليات التي تقوم بتنفيذها على مدار العام بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.وبدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار القات علي بن شيبان العامري، كلمة استعرض من خلالها أهداف الجمعية والخدمات التي تقدمها لخدمة أبناء المنطقة, منوهاً بما تجده الجمعية وغيرها من الجمعيات الخيرية بالمنطقة من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها .بعد ذلك ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المشرف العام لحملة "واعي" الدكتور علي بن يحي العريشي, كلمة استعرض من خلالها البرامج التي تنفذها الجمعية ومنها برامج رؤيتي، وداعم، وحسن، وغيرها من البرامج التعريفة بالجمعية والخدمات التي تقدمها .وتضمن الحفل عدداً من العروض المرئية التي تعرف بالجمعية والنشاطات والبرامج والفعاليات التي تنفذها, وتكريم الجهات المتعاونة مع الجمعية .// انتهى //10:53ت م0028