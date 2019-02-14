السعودية اليوم / الأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة الشرقية



الطائف 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: رنيه ،الخرمة، المويه، ومركز ظلم، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

// انتهى //

10:53ت م

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الطائف 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: رنيه ،الخرمة، المويه، ومركز ظلم، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.// انتهى //10:53ت م0027

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