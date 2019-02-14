السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمباحثات الرسمية الذي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين حيث جدد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله – خلالها التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

محليا ركزت الصحف على الزيارة الرسمية التي يقوم بها الموفد الملكي إلى لبنان المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والذي إلتقى خلالها كبار المسؤولين في البلاد كما وسلطت الأضواء على إعلان سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري رفع التحذير عن سفر رعايا المملكة إلى لبنان.

وتحدثت عن الاجتماع الدولي التي تستضيفه العاصمة البولندية وارسو التي يشارك فيه وزراء خارجية ومسؤولون كبار من 60 دولة.

وأخبرت عن تأكيد المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة على عودة أكثر من 11 ألف لاجىء سوري من الأردن إلى بلادهم.

وأوردت نبأ اتهام وزارة العدل الأميركية لضابطة سابقة في القوات الجوية بالتجسس لصالح النظام الإيراني.

// انتهى //

10:51ت م

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بيروت 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمباحثات الرسمية الذي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصره بالرياض مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين حيث جدد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله – خلالها التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.محليا ركزت الصحف على الزيارة الرسمية التي يقوم بها الموفد الملكي إلى لبنان المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا والذي إلتقى خلالها كبار المسؤولين في البلاد كما وسلطت الأضواء على إعلان سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري رفع التحذير عن سفر رعايا المملكة إلى لبنان.وتحدثت عن الاجتماع الدولي التي تستضيفه العاصمة البولندية وارسو التي يشارك فيه وزراء خارجية ومسؤولون كبار من 60 دولة.وأخبرت عن تأكيد المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة على عودة أكثر من 11 ألف لاجىء سوري من الأردن إلى بلادهم.وأوردت نبأ اتهام وزارة العدل الأميركية لضابطة سابقة في القوات الجوية بالتجسس لصالح النظام الإيراني.// انتهى //10:51ت م0026

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.