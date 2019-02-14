السعودية اليوم / الأمير عبدالله بن بندر : مشاريع الرياض امتداداً للتنمية الشاملة



الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة تدشينه ـ أيده الله ـ لمشروع استكمال تنفيذ إسكان مدينة الملك عبدالعزيز السكنية للحرس الوطني بخشم العان بالرياض، ومشروع مستشفى الصحة النفسية، ومشروع إنشاء وتجهيز وتشغيل البرج الطبي للنساء والولادة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، ضمن حزمة مشاريع منطقة الرياض التنموية التي دشنها ـ رعاه الله ـ .

ويتكون مشروع استكمال تنفيذ مدينة الملك عبدالعزيز السكنية والتي تخدم منسوبي الحرس الوطني العسكريين من 5950 وحدة سكنية بجميع المرافق اللازمة للمشروع من شبكات عامة وخزانات مياه وخزانات ري ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

كما يتكون مشروع مستشفى الصحة النفسية من 100 سرير لمرضى الحالات النفسية ومرضى الإدمان من خلال 44 عيادة خارجية و 40 موتيل غرف نوم بمساحة 32,000 متر مربع من ثلاث طوابق.

ويتكون ومشروع إنشاء وتجهيز وتشغيل البرج الطبي للنساء والولادة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية من 300 سرير مخصصة للرعاية ما قبل وبعد الولادة وللمتابعة الكاملة للصحة الإنجابية, وذلك من خلال أحدث التقنيات الطبية، حيث يتكون مبنى المستشفى من إحدى عشر طابق، بمساحة إجمالية 72,087 متر مربع، مع توفير بيئة لطيفة وهادئة بالنسبة للمرضى وعائلاتهم .

وأضاف سمو وزير الحرس الوطني أن هذه المشاريع التنموية التي تحظى بها وزارة الحرس الوطني هي امتداد لتوجه القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ للتنمية الشاملة لكل قطاعات الدولة في مختلف المناطق وما تعود به من ازدهار ومستقبل واعد للوطن والمواطن في كل المجالات لتحقيق تطلعات رؤية المملكة الطموحة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

10:47ت م

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الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة تدشينه ـ أيده الله ـ لمشروع استكمال تنفيذ إسكان مدينة الملك عبدالعزيز السكنية للحرس الوطني بخشم العان بالرياض، ومشروع مستشفى الصحة النفسية، ومشروع إنشاء وتجهيز وتشغيل البرج الطبي للنساء والولادة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، ضمن حزمة مشاريع منطقة الرياض التنموية التي دشنها ـ رعاه الله ـ .ويتكون مشروع استكمال تنفيذ مدينة الملك عبدالعزيز السكنية والتي تخدم منسوبي الحرس الوطني العسكريين من 5950 وحدة سكنية بجميع المرافق اللازمة للمشروع من شبكات عامة وخزانات مياه وخزانات ري ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.كما يتكون مشروع مستشفى الصحة النفسية من 100 سرير لمرضى الحالات النفسية ومرضى الإدمان من خلال 44 عيادة خارجية و 40 موتيل غرف نوم بمساحة 32,000 متر مربع من ثلاث طوابق.ويتكون ومشروع إنشاء وتجهيز وتشغيل البرج الطبي للنساء والولادة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية من 300 سرير مخصصة للرعاية ما قبل وبعد الولادة وللمتابعة الكاملة للصحة الإنجابية, وذلك من خلال أحدث التقنيات الطبية، حيث يتكون مبنى المستشفى من إحدى عشر طابق، بمساحة إجمالية 72,087 متر مربع، مع توفير بيئة لطيفة وهادئة بالنسبة للمرضى وعائلاتهم .وأضاف سمو وزير الحرس الوطني أن هذه المشاريع التنموية التي تحظى بها وزارة الحرس الوطني هي امتداد لتوجه القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ للتنمية الشاملة لكل قطاعات الدولة في مختلف المناطق وما تعود به من ازدهار ومستقبل واعد للوطن والمواطن في كل المجالات لتحقيق تطلعات رؤية المملكة الطموحة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ .// انتهى //10:47ت م0024

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