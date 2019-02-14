السعودية اليوم / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمباحثات الجارية بين الكتل السياسية الرئيسة للاتفاق على أسماء المرشحين لشغل المقاعد الوزارية الأربعة التي مازالت شاغرة ,وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية,

منوهة بأن الكتل السياسية تسعى للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل بدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لكي يتسنى للمجلس التصويت على منح الثقة للمرشحين لشغل هذه الوزارات.

وعرجت على انتخابات مجالس المحافظات المؤجلة, معبرة"استنادا إلى مختصين" عن شكوكها بإمكانية إجراءها في موعدها الجديد الذي حددته مفوضية الانتخابات، في نهاية العام الحالي، لأسباب مالية وسياسية,مشيرة إلى التعديلات التي اقترحتها مفوضيـة الانتخابات على ‏قانون انتخابات مجالس المحافظات ، الذي مازال قيد النقاش في مجلس النواب.‏

وتابعت مجددا اهتمامها بالجدل الدائر في الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية حول الوجود العسكري الأجنبي عمومًا والأميركي بشكل خاص في العراق, منوهة باحتمالات تصويت مجلس النواب على قانون يتعلق بتحديد موقفه من اتفاقية الإطار الستراتيجي المبرمة بين بغداد وواشنطن.

// انتهى //

10:17ت م

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بغداد 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمباحثات الجارية بين الكتل السياسية الرئيسة للاتفاق على أسماء المرشحين لشغل المقاعد الوزارية الأربعة التي مازالت شاغرة ,وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية,منوهة بأن الكتل السياسية تسعى للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل بدء الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب لكي يتسنى للمجلس التصويت على منح الثقة للمرشحين لشغل هذه الوزارات.وعرجت على انتخابات مجالس المحافظات المؤجلة, معبرة"استنادا إلى مختصين" عن شكوكها بإمكانية إجراءها في موعدها الجديد الذي حددته مفوضية الانتخابات، في نهاية العام الحالي، لأسباب مالية وسياسية,مشيرة إلى التعديلات التي اقترحتها مفوضيـة الانتخابات على ‏قانون انتخابات مجالس المحافظات ، الذي مازال قيد النقاش في مجلس النواب.‏وتابعت مجددا اهتمامها بالجدل الدائر في الأوساط السياسية والبرلمانية العراقية حول الوجود العسكري الأجنبي عمومًا والأميركي بشكل خاص في العراق, منوهة باحتمالات تصويت مجلس النواب على قانون يتعلق بتحديد موقفه من اتفاقية الإطار الستراتيجي المبرمة بين بغداد وواشنطن.// انتهى //10:17ت م0023

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