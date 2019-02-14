السعودية اليوم / إجراء 6221 عملية جراحية بمستشفى القريات العام



القريات 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

أجرى مستشفى القريات العام 6221 عملية جراحية خلال العام الماضي، منها 902 عملية جراحة اليوم الواحد، و ست عمليات جراحة للأوعية الدموية, و 526 عملية جراحية للمسالك البولية.

وأوضحت صحة القريات في تقرير إحصائي أن عدد عمليات الجراحة العامة بلغ 741 عملية، و 3 عمليات جراحية للتجميل والحروق, و 468 عملية جراحية للعظام والأوعية الدموية, و 398 عملية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة, و 200 عملية جراحية للأسنان والفكين, فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال 196 عملية, و 2117 عملية للنساء والولادة, و 510 عمليات جراحية للعيون, و 30 عملية جراحية للمخ والأعصاب, و 42 عملية قسطرة قلبية, و 70 علمية صدر, و 12 عملية متفرقة أخرى.

يذكر أن عدد الأسرة في مستشفى القريات يبلغ 240 سريراً، وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة"، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .

// انتهى //

10:14ت م

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القريات 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسأجرى مستشفى القريات العام 6221 عملية جراحية خلال العام الماضي، منها 902 عملية جراحة اليوم الواحد، و ست عمليات جراحة للأوعية الدموية, و 526 عملية جراحية للمسالك البولية.وأوضحت صحة القريات في تقرير إحصائي أن عدد عمليات الجراحة العامة بلغ 741 عملية، و 3 عمليات جراحية للتجميل والحروق, و 468 عملية جراحية للعظام والأوعية الدموية, و 398 عملية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة, و 200 عملية جراحية للأسنان والفكين, فيما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال 196 عملية, و 2117 عملية للنساء والولادة, و 510 عمليات جراحية للعيون, و 30 عملية جراحية للمخ والأعصاب, و 42 عملية قسطرة قلبية, و 70 علمية صدر, و 12 عملية متفرقة أخرى.يذكر أن عدد الأسرة في مستشفى القريات يبلغ 240 سريراً، وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة"، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //10:14ت م0022

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.