السعودية اليوم / غارة جوية أمريكية على موقع لتنظيم القاعدة في جنوب ليبيا



طرابلس 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

شنّت الولايات المتّحدة الليلة الماضية غارة جوية على موقع لتنظيم القاعدة قرب مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا.

وقال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السرّاج محمد السلاّك في بيان مقتضب صباح اليوم ، إنّه "تمّ الليلة الماضية، قصف موقع كان يتمركز فيه عدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري", مضيفاً أنّ هذه الغارة جرت في إطار التعاون المستمرّ والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتّحدة الأمريكية في ملف مكافحة الإرهاب.

// انتهى //

09:42ت م

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طرابلس 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واسشنّت الولايات المتّحدة الليلة الماضية غارة جوية على موقع لتنظيم القاعدة قرب مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا.وقال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السرّاج محمد السلاّك في بيان مقتضب صباح اليوم ، إنّه "تمّ الليلة الماضية، قصف موقع كان يتمركز فيه عدد من أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري", مضيفاً أنّ هذه الغارة جرت في إطار التعاون المستمرّ والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتّحدة الأمريكية في ملف مكافحة الإرهاب.// انتهى //09:42ت م0018

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