السعودية ترفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان

رفعت السعودية، الأربعاء، حظر السفر المفروض على رعاياها إلى لبنان، بحسب سفير الرياض في بيروت، وليد البخاري.

وذكر السفير السعودي أن المملكة رفعت تحذيرها لرعاياها من السفر إلى لبنان سواء من السعودية أو أي جهة دولية أخرى.

وأكد البخاري أنه بناء على التطمينات التي تلقتها السعودية من الحكومة اللبنانية على استقرار الأوضاع الأمنية وحرصها على سلامة المواطنين السعوديين، فإن المملكة ترفع تحذيرها من السفر إلى لبنان.

وحذرت الرياض رعاياها من السفر إلى لبنان منذ يناير/ كانون الثاني 2011، فيما دعت سفارة المملكة لدى لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 رعاياها الزائرين والمقيمين في لبنان إلى مغادرتها، نظراً للأحداث الأمنية والأوضاع غير المستقرة التي شهدها لبنان