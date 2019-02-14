السعودية | المملكة تقدم منحة بمبلغ 200 ألف دولار لتدريب اللاجئات السوريات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تقدم منحة بمبلغ 200 ألف دولار لتدريب اللاجئات السوريات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض

قدمت المملكة العربية السعودية منحة مالية بمبلغ 200 ألف دولار لتدريب وتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن ، وذلك وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية التي وقعها الصندوق السعودي للتنمية مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ” كوثر ” على هامش الاجتماع الـ 19 لمجلس أمناء المركز المنعقد بالعاصمة التونسية.

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها كلٌ من معالي المستشار في الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية ” أجفند ” المهندس يوسف البسام ومديرة مركز ” كوثر ” الدكتورة سكينة بوراوي ، تدريب وتأهيل اللاجئات السوريات وتعزيز قدراتهن وتمكينهن من إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية تحسن من ظروفهن المعيشية.