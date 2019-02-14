شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الخميس .. عيار 18 يسجل 118.11 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 157.47 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 144.35 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 137.79 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.11 ريال.

كما سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس عيار 14 مبلغ 91.86 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 78.74 ريال، وأيضًا سجلت أسعار أوقية الذهب 4,897 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب1,102 ريال.

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