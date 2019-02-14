شكرا لقرائتكم كتلة قطبية باردة في أجواء المملكة وكراني يكشف تحركاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني بداية تدفق الكتلة القطبية الباردة عبر أجواء منطقة تبوك، حيث تمتد تدريجيًا إلى الحدود الشمالية، ثم الجوف،وجنوب تبوك وسواحلها، وبعدها المدينة المنورة وسواحلها کإعلان لبدء عدم الاستقرار.

وأوضح كراني أن الحالة تأتي بصحبة غطاء سحابي على الشمال، والغربية، والوسطى، والمصايف، وجازان وسواحلها، وتتهيأ الفرصة لتكون خلايا ممطرة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى حائل، القصيم، حفر الباطن، القيصومة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقتي تبوك والجوف، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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