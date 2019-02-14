شكرا لقرائتكم جعجع: لبنان بحاجة للمبادرات السعودية للنهوض باقتصادها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إنه في خضم الأوضاع التي تعيشها بلاده، فهي بحاجة لمبادرات كالتي تقوم بها السعودية للنهوض بالاقتصاد اللبناني. ‏

وأضاف جعجع بعد تلبيته وعقيلته النائب ستريدا جعجع دعوة عشاء أقامته السفارة السعودية لدى لبنان بحضور السفير وليد ‏بخاري، والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، وعدد من الوزراء والنواب، “الآخرون طرحوا مبادرات لكنها نظرية”.

وأشار في حديث لمحطة “إل بي سي” إلى أن عودة السياح السعوديين أمر مهم خصوصًا للقطاع السياحي في لبنان.‏

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