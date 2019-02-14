الان تتابع المجلس الأعلى للقضاء يوافق على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

اختتم المجلس الأعلى للقضاء أعمال اجتماعه الثاني عشر، في دورته الثالثة، التي عُقدت يوم الأربعاء الموافق 8/ 6 /1440هـ، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. محمد بن سليمان الفهيد، أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها توصيات لجنة دراسة احتياج محاكم الاستئناف في مناطق المملكة، وتأليف عدد من الدوائر التجارية في بعض المحاكم العامة.

وأضاف فضيلته أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة بها، كما وافق المجلس على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم.

وبين فضيلة الأمين العام أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، وإحالة على التقاعد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام تصريحه شكر فضيلته خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، على ما يولونه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام؛ سائلاً المولى عز وجل أن يجعل فيما صدر عن المجلس من توصيات وقرارات النفعَ والخير للبلاد والعباد.