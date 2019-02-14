محكمة العدل الدولية تضاعف خلافات أمريكا وإيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بشأن محاولة إيران استرداد ملياري دولار من الأصول المجمدة من قبل الولايات المتحدة. ويهدد الحكم الصادر عن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بتفاقم العلاقات مع واشنطن، في أعقاب قرار صدر في أكتوبر عندما أمرت المحكمة الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على السلع الإنسانية لإيران.

وأكدت المحكمة العليا الأمريكية في عام 2016 أنه يجب على إيران أن تعطي المال للناجين وأقارب ضحايا الهجمات الإرهابية، ويشمل ذلك تفجير ثكنات المارينز الأمريكية في بيروت عام 1983، وتفجير أبراج الخبر عام 1996 بالسعودية.

وقالت إيران إن قرار المحكمة العليا انتهك معاهدة عام 1955 مع الولايات المتحدة، وإن الاستيلاء على الأصول المالية الإيرانية وأصول الشركات الإيرانية غير قانوني. وفي جلسة استماع عقدت في أكتوبر زعم محامون أمريكيون أن إيران لديها «أيد غير نظيفة» وأن دعمها المزعوم للإرهاب يجب أن ينهي القضية. وبعد ساعات من هذه الحجة أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب من معاهدة الصداقة لعام 1955، وارتفعت التوترات بين البلدين بشدة.