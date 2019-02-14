25 مسلحا من طالبان قتلوا في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس- قندهار قتل 25 مسلحا على الأقل من حركة طالبان إثر عملية عسكرية واسعة النطاق شنتها قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني في منطقة أرغستان بإقليم قندهار. وذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية أمس، عن مسؤولين عسكريين أن جنودا ورجال الشرطة قضوا أسبوعا وسط تساقط الأمطار والثلوج يقومون بعمليات التطهير لمواقع طالبان في منطقة أرغستان بإقليم قندهار، مبينة أن الهجمات أسفرت عن إلحاق أضرار شديدة بمعاقل طالبان، من بينها تدمير مصنع لصنع العبوات الناسفة ومقتل 20 مسلحا.



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