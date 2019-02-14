تعليم مكة يكرم 360 طالبا متفوقا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد أمس 360 طالبا متفوقا دراسيا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة محمد الحارثي.كرمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد أمس 360 طالبا متفوقا دراسيا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة محمد الحارثي.

وشمل التكريم طلاب التربية الخاصة والتعليم المستمر وتحفيظ القرآن الكريم والتعليم العام للعام الدراسي الحالي، وذلك بمقر الإدارة بالعاصمة المقدسة.