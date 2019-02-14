أمير مكة بالنيابة يوجه بتلبية احتياجات ومطالب أهالي المحافظات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان محافظي محافظات المنطقة بعقد لقاءات دائمة مع أهالي المحافظات والاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك خلال ترؤسه أمس اجتماعا في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح ومحافظو محافظات المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز احتياجات محافظات المنطقة وسكانها في شتى المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمية، المتعلقة ببناء الإنسان وتنمية المكان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما شهد الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل الإداري داخل المحافظات وتكثيف الدورات التدريبية للموظفين، إضافة إلى التوسع في استخدام التقنية بما يعود بالنفع على المراجعين.

إلى ذلك زار الأمير بدر بن سلطان مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمكة المكرمة، واطلع على آلية سير العمل وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات المختلفة الواردة للمركز، وتصنيفها في وقت قياسي، وتوجيه الجهة المختصة للتعامل مع البلاغ، وفق أحدث الوسائل التقنية المزود بها المركز المرتبط بمنصة واحدة لتقديم أفضل الخدمات لطالبي الخدمة من الزوار والمعتمرين وأهالي المنطقة بالجودة المطلوبة.

كما التقى أمير مكة بالنيابة عددا من أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة والمشايخ في قصر الضيافة بمكة المكرمة بحضور أئمة وخطباء المسجد الحرام.