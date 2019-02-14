منح كتابة عدل شمال الرياض صلاحية توثيق العقارات والعقود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالتوسع في الخدمات التي تقدمها كتابة العدل الثانية بشمال الرياض لتصبح شاملة لأعمال كتابات العدل.

ونص توجيه وزير العدل على أن يكون مسماها كتابة العدل بشمال الرياض، واختصاصها توثيق العقود وضبط الإقرارات، إضافة إلى منح صلاحية تقديم خدمات التوثيق العقارية.

وجاء التوجيه بناء على ما تقتضيه الأنظمة والتشريعات، وبناء على ما يتطلبه تطوير العمل في كتابة العدل الثانية بشمال الرياض بتعديل اختصاصاتها، بإضافة أعمال توثيق الأولى لها.