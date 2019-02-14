السعودية اليوم / "مهارات إعداد وصياغة الخبر الصحفي" دورة تدريبية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 09 جمادى الآخر 1440هـ الموافق 14 فبراير 2019م واس

ينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة الاثنين المقبل، بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, دورة تدريبية مخصصة للنساء بعنوان "مهارات إعداد وصياغة الخبر الصحفي" تقدمها أستاذ الإعلام المساعد بجامعة طيبة الدكتورة الشيماء محمد حمادي, بفندق المريديان بالمدينة المنورة.

وتأتي هذه الدورة ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، لبناء وتطوير الذات لأفراد المجتمع.

// انتهى //

09:09ت م

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المدينة المنورة 09 جمادى الآخر 1440هـ الموافق 14 فبراير 2019م واسينظم وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة الاثنين المقبل، بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, دورة تدريبية مخصصة للنساء بعنوان "مهارات إعداد وصياغة الخبر الصحفي" تقدمها أستاذ الإعلام المساعد بجامعة طيبة الدكتورة الشيماء محمد حمادي, بفندق المريديان بالمدينة المنورة.وتأتي هذه الدورة ضمن المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة، لبناء وتطوير الذات لأفراد المجتمع.// انتهى //09:09ت م0016

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