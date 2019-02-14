السعودية اليوم / وزير التعليم يلتقي السفير البحريني لدى المملكة



الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واس

استقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه أمس، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين، إلى جانب بحث سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.

// انتهى //

09:07ت م

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الرياض 09 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 14 فبراير 2019 م واساستقبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه أمس، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة في كلا البلدين، إلى جانب بحث سبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم في البلدين.// انتهى //09:07ت م0015

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