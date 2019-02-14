الان تتابع تفاصيل الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة بجامعة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365:

أعلنت جامعة الطائف عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة وترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة بالمواطنين السعوديين المؤهلين من غير الموظفين حسب الشروط الموضحة أمام كل وظيفة مع مراعاة ما يلي :

طريقة التقديم على الوظائف وإرفاق المستندات تتم عن طريق موقع الجامعة الالكتروني : https://www.tu.edu.sa .

فترة التقديم : اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12/6/1440هـ وتنتهي يوم الخميس الموافق 23/6/1440ه الساعة الثانية ظهراً .

أما المستندات المطلوب إرفاقها فهي صورة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة وصورة واضحة من الهوية الوطنية وصورة من الخبرات العملية المطلوبة للوظيفة.

ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل موضحاً به مسمى الوظيفة ومحدداً به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة .

وفيما يلي بيان بالوظائف الإدارية والفنية المطروحة للمسابقة من خلال الرابط التالي:

ttps://www.tu.edu.sa/Attachments/cbddf15f-7685-4e65-8ee6-2598a757fb7b_.pdf