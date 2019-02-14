تفاصيل مثيرة عن الطفل مقتحم ملعب الهلال خلال مباراته أمام القادسية

: قام طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة باقتحام ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، خلال مباراة الهلال والقادسية ، رافضاً الخروج إلا بكرة المباراة الرسمية، بالرغم من محاولة المنظمين واللاعبين الذين تعاطفوا معه لإخراجه. ولفتت لميا العصيمي، شقيقة الطفل سعود تفاصيل مثيرة حول اقتحام أخاها لملعب الهلال، قائلة: ” إن أخاها كان فرحاً جداً بالكرة التي أخذها من وسط ملعب المباراة، بعد رفضه الخروج إلا بها، فهو من عشاق المستديرة وفريق الهلال ” . وأشارت العصيمي: ” مكث بجوار الكرة طوال الوقت في البيت، وراح يحكي لنا قصة حصوله عليها والابتسامة لا تفارق وجهه ” . وأبانت في تصريحات صحفية أن شقيقها البالغ من العمر عشر سنوات مصاب بمتلازمة داون..، لكنه متفاعل جداً مع المجتمع. وتابعت: ” لا أعتقد أن أخي سيغيب عن مباراة أخرى للهلال بعد هذا الموقف الإنساني المبهج من لاعبيه ” .



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