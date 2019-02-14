شيفروليه بليزر 2019…تصميم جريء يعتمد على لمسات كمارو

: شيفروليه بليزر 2019 سيارة جديدة كليا لكن الاسم مألوف لكثير من الناس خاصة أنه ارتبط بطرازات أخرى سابقة عديدة، ويعود تاريخه إلى الستينيات. الآن، ينتقل اسم بليزر إلى سيارة إس.يو.في كروس أوفر في محاولة من الشركة الأمريكية لملء الفجوة في أسطولها بين السيارة الأصغر اكوينوكس وشقيقتها الكبرى ذات الصفوف الثلاثة شيفروليه ترافرس. كمارو حاضرة: أكثر ما يلفت في تصميم بليزر الداخلي والخارجي هو استعارة لمسات فنية ملحوظة من تصميم شيفروليه كمارو خاصة المصابيح الأمامية وفتحات التهوية بالمقصورة الداخلية. رحابة ملحوظة في الداخل: قال موقع موتور تريند إن المقعد الخلفي في بليزر التي تسع خمسة أفراد رحب بدرجة ملحوظة لكن يؤخذ عليها المساحة الفارقة بين رأس الراكب والسقف بالمقعد الخلفي عندما تكون مجهزة بسقف متحرك كبير (بانوراما). مساحة الشحن: إحدى أبرز نقاط الضعف في السيارة الجديدة وقال موتور تريند إن مساحة الشحن لا تختلف كثيرا عن نظيرتها في شيفروليه اكوينوكس. المحرك: تعتمد بليزر على محرك 2.5 لتر أربع أسطوانات (193 حصانا) بالفئات الأساسية، وتقدم أيضا محركا اختياريا V6 3.6 لتر (305 أحصنة)، وقد حظي الأخير بإشادة لما يوفره من قوة ومتعة في القيادة. تجهيزات تكنولوجية متعددة: بليزر مجهزة بنظامي المعلومات والترفيه أبل كار بلاي وأندوريد أوتو بكل الفئات، وشاشة عرض ثماني بوصات، وتستقبل الفئات الأعلى أنظمة صوت أعلى درجة علاوة على المزيد من عوامل الأمان المساعدة للسائق،ومن أهمها نظام أمامي للتحذير من الاصطدام، ونظام مراقبة المنطقة غير المرئية. استهلاك الوقود: تقول شيفروليه إن السيارة تسجل 40 كيلومترا تقريبا في المتوسط لكل جالون (3.8 لتر) بالطرق السريعة وداخل المدينة بالنسبة للمحرك الأصغر..، بينما يسجل المحرك V6 نحو 32 كيلومترا بالمتوسط. نحو 109 آلاف ريال: تظهر بليزر في أربع فئات هي L وLT وRS وPremier، ويبدأ سعر أدنى فئة من 109 آلاف ريال تقريبا ويصل سعر الفئة الأعلى إلى 171 ألفا تقريبا. نحو 109 آلاف ريال: تظهر بليزر في أربع فئات هي L و LT و RS و Premier، ويبدأ سعر أدنى فئة من 109 آلاف ريال تقريبا ويصل سعر الفئة الأعلى إلى 171 ألفا تقريبا. نحو 109 آلاف ريال: تظهر بليزر في أربع فئات هي L و LT و RS و Premier، ويبدأ سعر أدنى فئة من 109 آلاف ريال تقريبا ويصل سعر الفئة الأعلى إلى 171 ألفا تقريبا. نحو 109 آلاف ريال: تظهر بليزر في أربع فئات هي L و LT و RS و Premier، ويبدأ سعر أدنى فئة من 109 آلاف ريال تقريبا ويصل سعر الفئة الأعلى إلى 171 ألفا تقريبا.



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