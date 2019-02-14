خبير اقتصادي: قطاع السيارات بالسعودية سيشهد ركودًا كبيرًا

قال أحمد الجبير، المستشار والخبير الاقتصادي، إن هناك ركودًا وهبوطًا في أسعار إطارات وقطاع السيارات المستعملة والجديدة، وقد تنخفض الأسعار بنسبة قد تصل إلى 50%.

وأضاف الجبير، لـ«عاجل»، أن هذا الأمر سيؤثر اقتصاديًا في هبوط أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وسيتسبب في تراجع مبيعات قطع السيارات والإطارات في المملكة بنسب تتراوح بين 20 إلى 50%؛ بسبب انخفاض أسعار قطع غيار السيارات والإطارات، في ظل وجود القطع والإطارات الكورية والصينية في السوق، والتي أصبحت تنافس قطع السيارات الأمريكية والأوربية؛ لانخفاض أسعارها في الأسواق العربية، وخاصة في السعودية.

وتابع: «كما أن الركود الاقتصادي العالمي وخروج العمالة الوافدة من البلاد، وانخفاضات عالمية لأسعار السيارات وقطع غيارها من شركات الوكالات الخاصة بالسيارات والإطارات؛ يعود إلى العرض والطلب في ظل تراجع المبيعات في السيارات الجديدة، كما أن عددًا من تجار الجملة في قطع السيارات والإطارات خفضوا الأسعار في ظل الخيارات الكثيرة أمامهم في الاستيراد من عدد من الدول وخاصة دول آسيا مثل، كوريا والصين، بعدما كانت الخيارات في السابق محدودة.

وأوضح، أن الركود الذي يشهده قطاع السيارات الجديدة والمستعملة، يعود لعدة عوامل تتمثل في ارتفاع أسعار البنزين، وتوجه المستهلكين للترشيد في استخدام البنزين، وضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار إيجارات المعارض على وكلاء بيع السيارات، إضافة إلى استمرار زيادة أسعار التأمين، وارتفاع أسعار قطع الغيار، وخروج عدد من المستثمرين في قطع السيارات وقطع الإطارات، خاصة أصحاب المعارض المستأجرة، مما جعلهم يسعون إلى تخفيض أسعار قطع السيارات بنسبة تصل إلى 50%، وبيع قطع السيارات بأقل هامش ربح؛ وذلك لتصريف قطع السيارات المخزنة لديهم مسبقًا.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن قطع السيارات والإطارات الأكثر انخفاضًا في الأسعار هي قطع السيارات الأمريكية 8 سلندر، متوقعًا أن يكون هناك تحسن لمبيعات السيارات والإطارات وقطع السيارات مع زياده عدد اللواتي يقدن من النساء في السعودية في الفترة القادمة.