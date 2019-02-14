بالفيديو.. اشتعال النار في موقع لكاميرا "ساهر" على طريق المندق

أكد مصدر لـ"عاجل"، أن الجهات المختصة ما زالت متواجدة في موقع كاميرا "ساهر" الذي اشتعلت فيه النيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وصرّح مدير مرور منطقة الباحة العقيد حسين أحمد مبارك لـ"عاجل"، مساء الأربعاء، بأنه سيتم أيضًا التأكد من تعرض الجهاز لأضرار من عدمه، بعد الانتهاء من مباشرة الموقع من قبل المختصين بشركة تحكّم.

يأتي ذلك بعد تعرض "ساهر" في منطقة البخار على طريق المندق للاشتعال. بينما تداول رواد وسائل التواصل مقطع فيديو يظهر اشتعال النار في الموقع.

هذا، وتم تخصيص نظام ساهر الآلي، للحفاظ على الإدارة المرورية عبر تغطية جميع المدن الموجودة في المملكة، كما أنه يساعد على ضبط الحركة المرورية.

وأهم ما يميّز هذا النظام هو أنه يعمل بأحدث وسائل التقنية الحديثة، وذلك من خلال الكاميرات الرقمية، والتي تتواصل مع أجهزة المعلومات الوطنية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين.

