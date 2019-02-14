الكشف عن الإقامة برقم الإقامة رابط وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال بوابة أبشر

الكشف عن الإقامة برقم الإقامة، يقيم بالمملكة العربية السعودية اكثر من 12 مليون شخص مغترب وهم من اهم أولوياتنا، التي نسعى دائما للاهتمام بهم ونقدم لهم كل ماهو جديد وكل ما يخصهم، والإجابة علي كل استفساراتهم، ومن استفساراتهم تساؤلات كثيره حول الكشف عن الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة ابشر الإلكترونية.

الكشف عن الإقامة برقم الإقامة

حيث قدمنا لكم العديد من المقالات التي تفيد المغتربين في كل دول الخليج خاصة المقيمين بالمملكة العربية السعودية، والآن سوف نشرح لهم كيفية الكشف عن الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة ابشر، أن كيفية التأكد من صلاحية الاقامة عبر بوابه ابشر الإلكترونية من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني تيسيراً منها علي كل وافد في معرفه صلاحية الإقامة وأنها سارية أم أنها انتهت صلاحيتها وميعاد تجديدها، حيث أن الإقامة هي الأوراق التي تساعد المغترب علي الإقامة بالأراضي السعودية، وانه لابد أن تكون سارية حتي لا يتعرض للمساءلة القانونية أو الترحيل أو غير ذلك من الإجراءات التي اتخذتها المملكة ضد أي شخص لا يلتزم بقانون المملكة.

رابط الكشف عن الإقامة برقم الإقامة

وطريقة الكشف عن الإقامة برقم الإقامة عبر بوابة ابشر الإلكترونية هي كالتالي :