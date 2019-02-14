معرفة تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة عبر رابط بوابة ابشر وزارة الداخلية السعودية

معرفة تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة، تواكب المملكة العربية السعودية التطور السريع الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة، حيث قامت المملكة بدعم فكرة التطوير التكنولوجي وتطبيقها في كافه الوزارات بالمملكة وذلك إيمانا منها بأن رؤية المملكة القادمة يجب أن يتم دعمها بالتكنولوجيا، وان التطور الاقتصادي الذي تسعي المملكة إليه يجب أن يتم بالتزامن مع التطور في كل المجالات.

معرفة تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة

ومن الخدمات الهامة والمفيدة التي حظي بها المغتربين أو الوافدين إلي المملكة العربية السعودية، خدمه معرفة تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة ومعرفة صلاحية الإقامة، والتي توفرت في الوقت الحالي من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية، بوابة ابشر الإلكترونية حيث حرصت الوزارة علي تقديم افضل خدمه لكل من المواطنين والمقيمين بعمل موقع إلكتروني يستطيعوا من خلاله أداء كل احتياجاتهم من الهيئات الحكومية، عن طريقه وعمل الصيانة الدورية له لعدم مواجهة أي مشكلات فنيه عند الدخول عليه.

رابط معرفة تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة

ولا يتطلب منك أيها الوافد سوي الحصول علي هاتف ذكي أو جهاز، يمكنك من الدخول علي الأنترنت ومن خلال محركات البحث الشهيرة كجوجل يمكنك اتباع الخطوات الأتية لمعرفة تاريخ انتهاء الإقامة برقم الإقامة :