كيفية التأكد من صلاحية الاقامة برقم الاقامة عبر رابط بوابة ابشر الإلكترونية

كيفية التأكد من صلاحية الاقامة برقم الاقامة، يقيم الكثير من المغتربين بالأراضي السعودية من كافة الجنسيات ويهتم كل فرد منهم بالتساؤل عن الكشف عن الإقامة برقم الإقامة، من خلال موقع ابشر الإلكتروني وذلك تفاديا لدفع أي غرامات أو أن يقع تحت طائلة القانون .

كيفية التأكد من صلاحية الاقامة

وحرصت المملكة العربية السعودية توفير خدمة كيفية التأكد من صلاحية الإقامة برقم الإقامة، من خلال موقع ابشر الإلكتروني الذي وفرته وزارة الداخلية، حيث انه من خلال هذه الخدمة يمكن أي مغترب معرفة مدي صلاحية إقامته، وموعد تجديدها وهل وقعت عليه أي غرامه أم لا.

رابط كيفية التأكد من صلاحية الاقامة برقم الاقامة

يمكنه أيضا معرفة كل البيانات من خلال اتباع خطوات بسيطه ألا وهي :

الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني الرسمي.

الدخول علي تبويب خدمات إلكترونية الموفر من خلال الموقع.

اختيار الاستعلام عن الإقامة.

أدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الإقامة ويجب أن تقوم بإدخاله بصورة صحيحة.

كتابة الرمز المرئي بصورة صحيحة.

الضغط علي زر بحث.

فتظهر كل البيانات التي تخص الإقامة ويستطيع المقيم التأكد من صلاحية الإقامة أو ميعاد التجديد الخاص بها، ويتم صيانة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية بوابه ابشر بشكل دائم، حتي لا تواجه أي مشاكل فنية عند الدخول علي الموقع وحرصا منها علي تقديم الخدمة بشكل جيد .