شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون البرلماني مع الصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بحث عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية بحث عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الصينية عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين، تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الصيني، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. وناقش العيسى خلال لقائه في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، السفير الصيني، علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وعددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين السعودية والصين.



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