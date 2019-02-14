شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة: انطلاق اجتماع الخبراء العرب لبحث الإرهاب الإلكتروني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

بدأت أمس (الأربعاء) بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الخامس والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب برئاسة الأردن ومشاركة ممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين تقرير قطاع الشؤون القانونية بالأمانة بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات فريق الخبراء في اجتماعه الرابع والعشرين، وبحث سبل مواجهة التنظيمات الإرهابية، وظاهرة المقاتلين الإرهابيين، وبند حول الإرهاب الإلكتروني.

كما يبحث المشاركون في الاجتماع التحديات المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية، ومواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ولجانها المعنية بمكافحة الإرهاب والمنظمات الدولية والإقليمية، إضافة إلى تبادل الآراء حول إمكانية وجود صلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارب الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب.