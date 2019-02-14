شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد دعمها أمن واستقرار لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت) أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لأمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك لدى استقبال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا أمس (الأربعاء) المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لأمن واستقرار لبنان وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك لدى استقبال رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا أمس (الأربعاء) المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهانيهما بمناسبة تشكيل حكومة لبنان الجديدة. من جانبه، حمل الرئيس عون المستشار العلولا تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، مشدداً على حرص لبنان على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري.

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