شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء فصل الموظفين «الموقوفين» دون حكم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فاطمة آل دبيس (الرياض) -fatimah_a_d علمت "الخليج 365" صدور توجيهات عليا تقضي بسحب قرار فصل الموظف بسبب انقطاعه عن العمل إذا ثبت أنه كان موقوفا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر بحقه حكم يستوجب إنهاء خدمته. وشددت التوجيهات على معالجة وضع الموظف وفقاً لأحكام كف اليد في نظام الخدمة ولوائحه التنفيذية دون إخلال بما يقضي به قرار مجلس الخدمة المدنية. وأكدت المصادر أن التوجيهات جاءت عقب تشكيل لجنة لدراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات، وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، ونظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية.

علمت "الخليج 365" صدور توجيهات عليا تقضي بسحب قرار فصل الموظف بسبب انقطاعه عن العمل إذا ثبت أنه كان موقوفا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر بحقه حكم يستوجب إنهاء خدمته. وشددت التوجيهات على معالجة وضع الموظف وفقاً لأحكام كف اليد في نظام الخدمة ولوائحه التنفيذية دون إخلال بما يقضي به قرار مجلس الخدمة المدنية. وأكدت المصادر أن التوجيهات جاءت عقب تشكيل لجنة لدراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات، وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، ونظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية.

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