شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستعيد ذكرياته في قصر الحكم بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تناقل المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الخميس) فيديو لحظة دخول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مكتبه السابق بقصر الحكم في الرياض، وذلك بعد انتهائه من تدشين عدد من المشاريع في العاصمة الرياض.

واطلع الملك سلمان على شاشة تعرض ما تنقله كاميرات مراقبة، موضحاً أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر للملك سلمان بأن هذه الكاميرات تنقل كل الأعمال في شوارع الرياض.

واستعرض خادم الحرمين على مكتبه بعض ذكرياته الدراسية ونشأته ومكان عمله السابق، وذلك عبر ألبوم صور.

وحظيت منطقة الرياض وضمن مسيرة النهضةِ التنموية، والتطويرِ الطموح الذي تشهده مختلف مناطق المملكة بجملة من مشروعات الخيرِ والنّماء، التي رعى حفل تدشينها وإطلاقها مساء أمس (الأربعاء)، خادم الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي تمثل قفزاتٍ تنموية هائلة، ومشروعات ضخمة، ورؤية ترسم خُطى المستقبل، تتطلع بها الرياض إلى مستقبل واعد يزخرُ بالمنجزات والنجاح في مختلف قطاعاته، وفي أرجائه كافة، يشارك في بنائها أبناؤها المُخْلِصون.

صور

صور

صور

صور

صور