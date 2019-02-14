شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة: 5 شروط للاستفادة من «التظلمات» الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أطلقت أمانة محافظة جدة خدمتي تظلمات وشكاوى الأراضي والتخطيط العمراني والخدمات، وتظلمات وشكاوى المقاولين والمستثمرين إلكترونيا. وتمكن الخدمة المواطن أو المقاول من تقديم طلبات التظلمات إلكترونيا ومتابعتها مع إشعار المستفيد برسالة نصية على جواله في جميع إجراءات الطلب.

وبينت الأمانة أن المستفيد يمكنه الحصول على الخدمة من خلال «بوابة جدة الإلكترونية» وتقديم الطلب ورفع المرفقات المطلوبة ومن ثم تتم مراجعة الطلب من قبل لجنة التظلمات وتحويله إلى معاملة في حال كانت المرفقات والشروط مستوفية، ومن ثم يبلغ المواطن أو المقاول بتوصيات اللجنة من خلال حسابه.

واشترطت الأمانة للاستفادة من الخدمة إلكترونيا أن لا يتجاوز تاريخ تقديم التظلم من قبل صاحب العلاقة المدة التي قررتها الأنظمة ذات الصلة بواقع 60 يوما من تاريخ الإجراء الذي صدر بحقه من الأمانة، وأن يقدم التظلم من صاحب الموضوع أو وكيله الشرعي بوكالة شرعية معتمدة سارية في وقت تقديم التظلم مرفقا به صورة الهوية، أن يشتمل التظلم المقدم على تركيز نقاط الشكوى بشكل واضح مدعما بالمستندات المؤيدة للتظلم وسند الوكالة، وألا يكون موضوع التظلم منظورا لدى الجهات الشرعية أو سبق صدور حكم شرعي بشأنه أو سبق التظلم منه للأمانة أو تم تأييده من قبل جهات حكومية مشرعة مثل (الخدمة المدنية)، واقتران تقديم التظلم بتعبئة نموذج الإقرار إعمالاً لما نصت عليه قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة والتعليمات الخاصة بها.

وحددت الأمانة المرفقات المطلوبة لاستكمال إجراءات خدمة التظلمات إلكترونيا والتي تشمل صورة الهوية - صورة الوكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن غيره - المستندات المؤيدة للتظلم - نموذج الإقرار المتاح تنزيله عبر البوابة الإلكترونية ومن ثم التوقيع عليه ورفعه موقعا.