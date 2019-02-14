شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط جديدة لإيصال الخدمات للمنازل دون صكوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

علمت "الخليج 365" عن صدور توجيهات تقضي بالموافقة على آلية جديدة لتنظيم إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية وفق ضوابط واشتراطات تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية.

وأكدت مصادر أن الآلية الجديدة تقضي بإيقاف العمل بالبند الخاص بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية أو مستندات ملكية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، الطائف، المدينة المنورة، الدمام، الأحساء، أبها، حائل، جازان، نجران، تبوك، عرعر، الباحة، سكاكا، الخرج، خميس مشيط والقطيف.

وشددت التعليمات الجديدة على ألا يؤثر الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور القرار.

وأكدت المصادر أن القرار يشمل الطلبات المستقبلية للمساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية، أو مستندات ملكية تجيزها الدولة في المدن والمحافظات المشار إليها في القرار وفق ضوابط واشتراطات تراعى فيها الاعتبارات الإنسانية التي تضعها لجنة برنامج الإسكان خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور القرار. وستتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية التعميم على البلديات الفرعية في تلك المدن والمحافظات للعمل بموجبها. وقال مصدر لـ«الخليج 365» إن التنظيم الجديد من شأنه حماية الممتلكات العامة للدولة من التعديات، ويسهم في توفير مساحات لوزارة الإسكان تتولى من خلالها تنفيذ برامجها.