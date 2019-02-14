شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بند أجور ومستخدمين في التعليم.. والشرط سلامة الحواس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل وظائف بمواطنين ومواطنات على لائحتي بند الأجور والمستخدمين وفق الضوابط والإجراءات المتبعة في وكالة الموارد البشرية للوزارة. وأبلغ المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي أن الوظائف المتاحة تشمل: مراسل مكتبي، مراسلة مكتبية وسائقين للعمل في الوزارة وقطاعاتها. واشترطت الوزارة في المتقدمين سلامة الحواس واللياقة الطبية وعدم وجود ما المتقدم من العمل وسيبدأ استقبال طلبات التوظيف اعتبارا من الأحد 12 /6 إلى نهاية دوام يوم الخميس 6/16، على الرابط الإلكتروني ولن تقبل الطلبات الورقية.

كما اشترطت الوزارة على المتقدم أن لا يقل عمره عن 20 عاماً ولا يزيد على 50، حسن السير والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق، وإجادة القراءة والكتابة، وأن لا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة. وأن يكون مقر السكن مدينة الرياض وإحضار ما يثبت ذلك، وحضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد.