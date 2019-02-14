شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم»: البرامج التدريبية تحقق الجودة في سوق العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري أن معايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني ستمكن من التأكد أن منشآت التدريب لديها آليات تضمن تحقيق جودة البرامج والحاجات المختلفة لسوق العمل.

وأشار إلى أن ورشة عمل «المسودة النهائية لمعايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني» التي نظمتها الهيئة أمس تهدف إلى التواصل الفعال مع شركاء المركز في رسالته وحرص الهيئة على أخذ مرئيات أصحاب المصلحة حول معايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني التي ستساهم في الارتقاء بجودة برامج التدريب في القطاعين العام والخاص بما سيحقق التميز لها.

جاء ذلك إثر حضوره أمس، فعاليات الورشة التي حظيت بمشاركة 30 جهة في القطاعين العام والخاص تُمثل جهات التوظيف والتدريب والجهات المنظمة والمشرفة على سوق العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.