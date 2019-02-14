شكرا لقرائتكم خبر عن تركي بن طلال يُكرّم أفراداً من شرطة عسير لضبطهم «مخدرات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

كرّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمس، عددا من أفراد شرطة المنطقة نظير جهودهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وذلك على مسرح مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة عسير.

وأكد الأمير تركي بن طلال أن هذا التكريم استمرار لنهج الدولة السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وحرص من القيادة الرشيدة على تشجيع رجال الأمن على أداء مهماتهم الموكلة إليهم، وتكريم المميزين والمجتهدين منهم، مشيدا بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في مختلف قطاعاتهم لضبط الأمن والاستقرار والعمل بكل إخلاص وتفانٍ.

وقال أمير عسير: «أحيي القيادات الأمنية كافة، ولهم مني جميعا كل الشكر والتقدير، وأنتم أيها الجنود الأبطال وجودنا بينكم هذا اليوم يثلج الصدر، وسنعمل على مشاركتكم في مناسباتكم القادمة وتكريمكم خلال تخريجكم، فهنيئاً لنا بكم».

وفي نهاية الحفل، تسلّم رجال الأمن المكرمون مكافآتهم وشهادات الشكر من يد أمير عسير، تقديرا لما قدموه في مجال عملهم وجهودهم في كشف قضية مخدرات ضبطت فيها كميات من الحشيش المخدر.